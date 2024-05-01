21
o
بيروت
20
o
طرابلس
21
o
صور
20
o
جبيل
21
o
صيدا
20
o
جونية
19
o
النبطية
18
o
زحلة
17
o
بعلبك
20
o
بشري
21
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
لحظات صعبة.. فنانة معروفة تنهار بالبكاء أثناء تشييع جثمان والدتها
Lebanon 24
01-05-2024
|
13:53
A-
A+
photos
0
A+
A-
إنهارت الفنانة المصرية ريم أحمد بالبكاء خلال تشييع جثمان والدتها فاتن الراعي، بعد ظهر اليوم الأربعاء.
وكانت ريم أعلنت عن وفاة والدتها قبل ساعات قليلة عبر حسابها في إنستغرام، حيث كتبت: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت إلى رحمة الله تعالى أمي السيدة الفاضلة فاتن الراعي.. أرجو الدعاء وقراءة الفاتحة، ولا نراكم في مكروه".
Advertisement
يذكر أن ريم أحمد شاركت في بطولة مسلسل "حرب الجبالي"، مع كل من: رياض الخولي، أحمد خالد صالح، هبة مجدي، فردوس عبدالحميد، لقاء سويدان وصلاح عبدالله.
المصدر: فوشيا
Advertisement
الأكثر قراءة
بالأسماء... هؤلاء هم ضحايا حريق المطعم في بشارة الخوري
Lebanon 24
بالأسماء... هؤلاء هم ضحايا حريق المطعم في بشارة الخوري
05:21 | 2024-05-01
01/05/2024 05:21:06
Lebanon 24
Lebanon 24
رجل أعمال إماراتيّ يزفّ خبراً ساراً للبنانيين... إستثمار كبير وفرص عمل
Lebanon 24
رجل أعمال إماراتيّ يزفّ خبراً ساراً للبنانيين... إستثمار كبير وفرص عمل
05:34 | 2024-05-01
01/05/2024 05:34:12
Lebanon 24
Lebanon 24
فضيحة كبيرة بطلها "تيك توكر" شهير.. قوى الأمن أوقفته والجرائم التي يقوم بها تستهدف هؤلاء
Lebanon 24
فضيحة كبيرة بطلها "تيك توكر" شهير.. قوى الأمن أوقفته والجرائم التي يقوم بها تستهدف هؤلاء
07:49 | 2024-05-01
01/05/2024 07:49:05
Lebanon 24
Lebanon 24
"راحو حريم عصام".. خبر خطوبة نجمة مسلسل "باب الحارة" السورية من فنان شهير ينتشر (صور)
Lebanon 24
"راحو حريم عصام".. خبر خطوبة نجمة مسلسل "باب الحارة" السورية من فنان شهير ينتشر (صور)
02:56 | 2024-05-01
01/05/2024 02:56:53
Lebanon 24
Lebanon 24
العالم الهولنديّ المثير للجدل في توقّعات مرعبة.. حدّد المناطق التي قد تضربها زلازل قريباً
Lebanon 24
العالم الهولنديّ المثير للجدل في توقّعات مرعبة.. حدّد المناطق التي قد تضربها زلازل قريباً
07:30 | 2024-05-01
01/05/2024 07:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
09:42 | 2024-05-01
بالفيديو... "الشامي" يكشف عن إسمه الحقيقيّ!
09:00 | 2024-05-01
ستتزوّج من رجل أعمال... إليكم هويّة حبيب ملكة جمال لبنان السابقة (صور)
07:49 | 2024-05-01
فضيحة كبيرة بطلها "تيك توكر" شهير.. قوى الأمن أوقفته والجرائم التي يقوم بها تستهدف هؤلاء
07:38 | 2024-05-01
فنانة خسرت والدتها اليوم: "أمي الجميلة الحبيبة الغالية" (صورة)
06:03 | 2024-05-01
مقتل ملكة جمال... إليكم تفاصيل الحادثة المروّعة التي حصلت في مركز تجاريّ
04:17 | 2024-05-01
حبة "فياغرا" ومشاهد جريئة.. فيلم من إنتاج لبناني يتعرّض للهجوم وشكوى ضده (فيديو)
فيديو
تُعرض مرات عديدة يوميا.. أغنية تمجّد "كيم" تُثير استياء الكوريين في الخفاء (فيديو)
Lebanon 24
تُعرض مرات عديدة يوميا.. أغنية تمجّد "كيم" تُثير استياء الكوريين في الخفاء (فيديو)
00:07 | 2024-04-30
01/05/2024 22:56:22
Lebanon 24
Lebanon 24
اكتشف عام 2015.. تلسكوب "جيمس ويب" يحقق بإشارة عن حياة في كوكب آخر (فيديو)
Lebanon 24
اكتشف عام 2015.. تلسكوب "جيمس ويب" يحقق بإشارة عن حياة في كوكب آخر (فيديو)
04:00 | 2024-04-29
01/05/2024 22:56:22
Lebanon 24
Lebanon 24
ستكون من بين الأفضل لهذا العام.. Vivo تطلق ساعة مميزة هذه مواصفاتها (فيديو)
Lebanon 24
ستكون من بين الأفضل لهذا العام.. Vivo تطلق ساعة مميزة هذه مواصفاتها (فيديو)
04:00 | 2024-04-27
01/05/2024 22:56:22
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24