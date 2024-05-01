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فنون ومشاهير

لحظات صعبة.. فنانة معروفة تنهار بالبكاء أثناء تشييع جثمان والدتها

Lebanon 24
01-05-2024 | 13:53
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إنهارت الفنانة المصرية ريم أحمد بالبكاء خلال تشييع جثمان والدتها فاتن الراعي، بعد ظهر اليوم الأربعاء. 
 
وكانت ريم أعلنت عن وفاة والدتها قبل ساعات قليلة عبر حسابها في إنستغرام، حيث كتبت: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت إلى رحمة الله تعالى أمي السيدة الفاضلة فاتن الراعي.. أرجو الدعاء وقراءة الفاتحة، ولا نراكم في مكروه".
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يذكر أن ريم أحمد شاركت في بطولة مسلسل "حرب الجبالي"، مع كل من: رياض الخولي، أحمد خالد صالح، هبة مجدي، فردوس عبدالحميد، لقاء سويدان وصلاح عبدالله.

المصدر: فوشيا
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