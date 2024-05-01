تشابه كبير بين فنان راحل وحمادة هلال.. شاهدوا الصور

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شارك الفنان حمادة هلال صورة مركبة تجمعه بالفنان الراحل نور الشريف عبر حسابه في منصة "إنستغرام"، ظهر في إحداها بشخصية "المداح"، وعلى الجانب الأيسر صورة للشخصية التي لعبها نور الشريف في مسلسل "عمر بن عبدالعزيز".كما شارك صورة للشريف من عمل آخر يقابلها صورة له، وأرفق المنشور برموز تعبيرية على شكل قلوب.ونظرًا لتشابه ملامحهما، طالب الجمهور بإنتاج عمل سينمائي يتناول سيرة حياة الشريف، وعلَّقت إحداهن: "سبحان الله نسخة منو أكثر واحد يليق عليه يجسد قصة حياة نور الشريف الله يرحمه". وأضافت أخرى: "اتمنى انو يعمل مسلسل عن قصة حياة نور الشريف.. شبه بالضبط جميل جدا".