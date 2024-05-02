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فنون ومشاهير

بعد 13 عاماً.. إعلامية في قناة "الميادين" تستقيل في عيد ميلادها وهذا ما قالته (صورة)

Lebanon 24
02-05-2024 | 01:08
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قدمت الإعلامية في "الميادين" إليسار كرم استقالتها من القناة وذلك بعد مشوار دام 13 عاما.

 وكتبت كرم عبر حسابها على منصة "إكس" قائلة: "إستقلتُ اليوم من قناة الميادين، بعد مشوار دام 13 عاماً بدأ مع تأسيس القناة وانتهى اليوم لأسباب مهنية بحتة."

 وتابعت: "كان لا بد من هذا القرار الصعب الذي تزامن صدفةً مع عيد العمال ومع يوم ميلادي، وقد تحمل هذه الصدفة رمزيةً ما وكثيراً من المعاني. تحية احترام إلى قناة الميادين والعاملين فيها".

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