بعد 13 عاماً.. إعلامية في قناة "الميادين" تستقيل في عيد ميلادها وهذا ما قالته (صورة)

إستقلتُ اليوم من قناة الميادين، بعد مشوار دام ١٣ عاماً بدأ مع تأسيس القناة وانتهى اليوم لأسباب مهنية بحتة. كان لا بد من هذا القرار الصعب الذي تزامن صدفةً مع عيد العمال ومع يوم ميلادي، وقد تحمل هذه الصدفة رمزيةً ما وكثيراً من المعاني.

تحية احترام إلى قناة الميادين والعاملين فيها — Elissar Karam (@ElissarKaram) May 1, 2024 Advertisement

قدمت الإعلامية في "الميادين" إليسار كرم استقالتها من القناة وذلك بعد مشوار دام 13 عاما.وكتبت كرم عبر حسابها على منصة "إكس" قائلة: "إستقلتُ اليوم من قناة الميادين، بعد مشوار دام 13 عاماً بدأ مع تأسيس القناة وانتهى اليوم لأسباب مهنية بحتة."وتابعت: "كان لا بد من هذا القرار الصعب الذي تزامن صدفةً مع عيد العمال ومع يوم ميلادي، وقد تحمل هذه الصدفة رمزيةً ما وكثيراً من المعاني. تحية احترام إلى قناة الميادين والعاملين فيها".