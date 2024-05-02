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فنون ومشاهير

تزوجت 3 مرات.. طليقة فنان شهير تُعلن انفصالها عن زوجها بعد عام على ارتباطهما (صور)

Lebanon 24
02-05-2024 | 02:00
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تسببت سيدة الأعمال المصرية ندى كامل بحالة من الجدل بين الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد إعلان انفصالها عن الفنان أحمد خالد بعد زواج دام عام.
 
 
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وكشفت ندى عن انفصالها عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كتبت "صباح الخير، أنا سنغل، بارك الله في الجميع".
 
 
 
ووفق وسائل إعلام مصرية، فإن هذا الانفصال هو الثالث في حياة ندى الكامل، حيث تزوجت في المرة الأولى من شخص لم تكشف عن هويته، وأنجبت منه 3 فتيات، وتزوجت مرة ثانية من الفنان أحمد الفيشاوي، واستمر زواجهما 4 سنوات حتى الانفصال، ولم ينجبا أطفالا خلال تلك الفترة.

وبعد طلاقها من الفيشاوي، كشفت ندى عن زواجها للمرة الثالثة في عام 2023 من الفنان الشاب أحمد خالد، قبل أن تعلن خلال الساعات الماضية عن انفصالهما .(فوشيا)




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