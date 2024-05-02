للمرة الثالثة.. صاحبة أغنية "أنا دانا" تدخل القفص الذهبي والعريس فنان شهير (فيديو)

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بعد ظهورهما سويا في عقد قران المخرج اسماعيل فاروق، انتشرت العديد من الأخبار الفترة الماضية التي تربط بين الفنان المصري محمد رجب والفنانة اللبنانية دانا حلبي، وتصدر اسمهما بعد رؤيتهما في الزفاف وكل منهما يمسك بيد الآخر.وأكدت مصادر مقربة، أن الزواج الرسمي، وقع بالفعل بين محمد رجب ودانا حلبي منذ أكثر من شهرين، بعد علاقة صداقة قوية تحولت إلى علاقة حب، لكن لم يعلن الطرفان هذا الخبر لجمهورهما حتى الآن، وحرصا على أن يكون بين المقربين فقط.وكان مسلسل "الونش"، آخر أعمال رجب في الدراما وعرض العمل في عام 2022، وشاركته فيه دانا البطولة وكان من تأليف أحمد عبدالفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وشارك فيه كل من محمود عبد المغني، ميمي جمال، ميرهان حسين، إيهاب فهمي وآخرين.وكانت دانا اشتهرت في بداية مشوارها الفني بغنائها لأغنية "أنا دندن"، وبعدها العديد من الأغاني مثل "بص عليا"، "الورد الجورى"، لبنانى مصري، واتجهت للتمثيل وشاركت في أعمال "الهيبة الحصاد"، "حرملك"، "ببساطة"، "دورة جونية جبيل"، وأفلام "بالغلط"، "بغمضة عين"، "المهراجا"، "فلفل أبيض" ومسلسل " العين بالعين" مع سيرين عبد النور ورامي عياش.وهي تزوجت سابقاً مرتين وهي أم لولدين.يذكر أن محمد رجب يواصل حاليا التحضير لمسلسله الجديد بعدما غاب عن المشاركة في موسم رمضان 2024 واكتفى بظهوره كضيف شرف في مسلسل "الحشاشين"، بطولة كريم عبد العزيز تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي. (نواعم)