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بعد اتهامها بالفسق والفجور وهروبها من العدالة.. القبض على إعلامية شهيرة بكمين محكم (صورة)

Lebanon 24
02-05-2024 | 03:30
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اعتقلت المباحث الجنائية الإعلامية الكويتية حليمة بولند بتهمة "التحريض على الفسق والفجور"، بعدما ادعى معجب عليها بمحاولة إغرائه.

ووفق ما نشرته صحيفة "المجلس" الإلكترونية، ألقي القبض على حليمة في كمين محكم أعده رجال الأمن، حيث جرى ضبطها في منطقة العدان، بعد اختفائها لعدة أيام.
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وأحالت المباحث الجنائية حليمة للسجن المركزي تنفيذا للحكم القضائي بحبسها سنتين مع الشغل والنفاذ، بالإضافة إلى دفع غرامة مقدارها ألفي دينار، وذلك بتهمة التحريض على الفسق والفجور، وإساءة استخدام هاتف.

وتداول الجمهور تسريبات صادمة عبارة عن صور محادثات جريئة للإعلامية الكويتية مع المعجب، إلى جانب فيديوهات خاصة جدًا لها أثارت ضجة كبيرة.

وفي إحدى الصور جرى توثيق محادثة قيل إنها تجمع بولند بالمعجب جرى من خلالها الاتفاق على قضاء وقت حميمي بينهما.

وبعد انتشار تفاصيل القضية الصادمة، تم تداول بيان منسوب لعائلة بولند أعلنت من خلاله تبرئها منها.

وجاء في البيان: "إعلان براءة أسرة المهندس حسين بولند من المدعوة حليمة.. تحن أسرة حسين بولند من الكويت.. نعلن للملأ براءتنا من المدعوة حليمة بولند.. الأخت العاقة التي أساءت بسلوكها المشين والخارج عن أعرافنا وقيمنا الإسلامية.. إلى سمعة وكرامة الأسرة.. ونطالب أبناء الوطن بعدم تحميل العائلة وزر أعمالها".(البوابة)

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