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فنون ومشاهير

فضيحة جديدة.. زوجة "دكتور فود" هربت مع ابنهما الوحيد حنا إلى كندا!؟

Lebanon 24
02-05-2024 | 02:54
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انتشرت في الساعات الماضية العديد من الأخبار عن ان  المشهورة على تطبيق تيك توك شروق أقدمت على الهروب مع ابنها الوحيد من زوجها جورج ديب المعروف بـ "دكتور فود".

وأشارت الأخبار المتداولة إلى أنه تم رصد شروق مع شخص غريب الهوية داخل مطار بيروت ومعها ابنها حنا.
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الا ان شروق قامت لاحقا بنشر صورة عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص على انستغرام أشارت فيها إلى انها موجودة في مدينة جبيل، لتكذب بذلك بطريقة غير مباشرة الأخبار المتداولة عن هروبها إلى كندا.

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