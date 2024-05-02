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فنون ومشاهير

ياسمينا زيتون تكشف حقيقة نيلها مكافأة مادية في "ملكة جمال العالم"

Lebanon 24
02-05-2024 | 05:26
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قدمت الوصيفة الأولى لملكة جمال العالم 2024 ياسمينا زيتون نصائح للفتيات اللواتي يتنافسن على لقب مسابقة ملكة جمال لبنان لعام 2024، المقرر إقامتها بعد أشهر قليلة.



وقالت ياسمينا لـ"فوشيا" إنه من الأفضل أن تحافظ المشتركة في المسابقة على طبيعتها؛ ما يساعدها على إيصال رسالتها للجمهور، معلقة: يجب أن تبتعد عن المنافسة التي قد تؤذي نفسها وعددا من المشتركات في هذه المسابقة.
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من جهة أخرى، نفت ياسمنا حصولها على أي مكافأة مادية، بعد حصدها لقب الوصيفة الأولى لملكة جمال العالم، مشيرة إلى أن هذا الفوز فرض عليها التخلي عن العديد من الأمور المتعلقة بحياتها السابقة، وسلط الضوء على الإمكانيات التي يمكنها القيام بها.

 

وأكدت ياسمينا أن فكرة الارتباط مؤجلة خلال هذه الفترة؛ نظرا لانشغالها بالجولات الخاصة بمسابقة ملكة جمال العالم، مشيرة إلى أنها ما تزال في عمر الـ 21 عامًا، وينتظرها الكثير من الأمور التي يمكنها القيام بها.

 

 

وكانت ياسمينا توجت بلقب الوصيفة الأولى لملكة جمال العالم 2024، في النسخة 71 من المسابقة التي أقيمت في مدينة مومباي الهندية، في شهر آذار الماضي، فيما فازت باللقب كريستينا بيشكوفا Krystyna Pyszková من جمهورية التشيك. 

 

وأعربت ياسمينا عن سعادتها بهذا اللقب الذي يعتبر الإنجاز الأول الذي يحققه لبنان خلال مشاركته في المسابقات الجمالية، بعد تتويج جورجينا رزق عام 1971 بلقب ملكة الكون.
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