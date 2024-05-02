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فنون ومشاهير

بعد استضافتها "التيك توكر" الموقوف وتعرضها لهجوم شرس.. كيف ردت رابعة الزيات؟

Lebanon 24
02-05-2024 | 08:47
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تعرضت الإعلامية رابعة الزيات، لهجوم شرس من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب استضافتها مصفف الشعر ج. م. الذي تم توقيفه في الساعات الماضية بتهم الاعتداء على الأطفال.
 
وفي اول رد لها على الهجوم الذي تعرضت له، قالت رابعة: "استضفت هذا الشخص في حلقة سابقة بموسم سابق من برنامج "فوق 18"، والتي سلطت الضوء على الأشخاص الذين يقومون بأمور غريبة على منصة "تيك توك"، اما اليوم فأنا بدوري كأم وإعلامية وانسانة، ادين بشدة هذا الشخص واطالب بإنزال اشد العقوبات بحقه".
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وتابعت رابعة كلامها بالقول: "لكن ان يكون هناك هجوما لأنني استضفته وانا لا اعرف سلوكه، فأتمنى على كل من يتهجم عليّ ان يتريّث قليلا".
 
وأنهت رابعة كلامها بالقول: "هذا الهجوم برأيي مجحف وظالم، وانتظروا قريبا حلقة من فوق 18 تظهر أمورا تتعلق بهذه القضية، وأتمنى على رواد مواقع التواصل الاجتماعي التصويب بالشكل الصحيح وعدم الاتهام بشكل عشوائي".
 
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