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فنون ومشاهير

بيلا حديد تتحدث عن حبيبها الجديد: "للمرّة الأولى لا أرتدي قناعاً مزيّفاً"

Lebanon 24
02-05-2024 | 10:11
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كشفت عارضة الأزياء الأميركية، الفلسطينية الأصل، بيلا حديد تفاصيل جديدة عن حياتها الشخصية بعيداً من عرض الأزياء، لا سيما الشق العاطفي مع حبيبها أدان بانولوس بعد انتقالها إلى ولاية تكساس، حيث يجمعهما الحب وهواية ركوب الخيل.
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وقالت بيلا: "بعد 10 سنوات من العمل في عرض الأزياء، أدركت أنني كنت أضع الكثير من الطاقة والحب والجهد في شيء لم يكن بالضرورة سيعطيني الشيء نفسه على المدى الطويل"، مضيفة: "للمرّة الأولى، لا أرتدي قناعاً مزيّفاً.. إذا لم أشعر أنني بحالة جيدة، فلن أخرج، وإذا لم أشعر أنني بحالة جيدة، فسأخصّص وقتاً لنفسي. ولم تتسنّ لي الفرصة لفعل هذا أو قول ذلك من قبل".
هذا وأوضحت بيلا حديد: "عندما يراني أي شخص في الصور الآن ويقول لي إنني أبدو سعيدة، فأنا سعيدة بالفعل.. أشعر بتحسن".
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