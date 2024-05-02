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فنون ومشاهير

رانيا يوسف تدخل عالم الغناء وتستعد لأول "فيديو كليب"

Lebanon 24
02-05-2024 | 15:00
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تستعد الممثلة رانيا يوسف للانضمام لعالم الغناء، ومن المقرر أن تطلق رانيا يوسف أغنية جديدة في الأيام المقبلة بالتعاون مع شركة لايف ستايل ستوديوز.

 الأغنية سوف تقدم على طريقة فيديو كليب من إخراج بتول عرفة، التي اشتهرت بإخراجها العديد من الأغاني المصورة الناجحة، وأبرزها "إجازة" للنجمة اللبنانية كارول سماحة، "نعيش مع بعض" للنجم المصري تامر عاشور.

 كما نجحت إخراج بعض المسرحيات مثل "مبروك جالك ولد".

 يذكر أن شركة لايف ستايلز ستوديوز هي التي تعاونت مع الفنانة أيتن عامر لإطلاق دخولها لعالم الغناء بأغنية "بالناقص" التي حققت ملايين المشاهدات على اليوتيوب، وكانت أولى تجارب أيتن الغنائية حيث دخلت بعدها عالم المنافسة بأكثر من أغنية وحفل غنائي.

( نواعم)
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