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فنون ومشاهير

زوج أصالة مفاجأة الأيام المقبلة... وهذا ما يحضر لها

Lebanon 24
03-05-2024 | 03:22
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مفاجآة جديدة يستعد لها جمهور أصالة نصري نكشف عنها من خلال نواعم.

حلقات جديدة
 
تستعد أصالة نصري لتقديم مجموعة حلقات جديدة من برنامجها الشهير "صولا شو"، إذ يقوم حالياً فريق إعداد البرنامج بوضع التفاصيل الخاصة بضيوف البرنامج للبدء في التحضيرات النهائية للعمل قبل التصوير، وفي سرية تامة تعقد أصالة جلسات عمل مع فريق البرنامج لبدء التصوير خلال الفترة القادمة.
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ومن بين الأسماء المرشحة للحلقات الجديدة "أنغام، أحلام، إليسا ليحلّوا نجمات الحلقات الأولى من البرنامج.

ألبوم خليجي
وتقوم أصالة حاليًا ببدء تسجيل أولى أغنيات ألبومها الخليجي الجديد مع شركة روتانا والذي يضم أكثر من مفاجأة لجمهور أصالة نصري، إذ ستقدم أغنيتين باللهجة العراقية خلال الألبوم، فيما يتردد أن إحدى الأغنيات ستتعاون فيها مع زوجها الشاعر فائق حسن.

وسيضم الألبوم مجموعة من الملحنين والشعراء منهم: ناصر الصالح وأحمد الهرمي وقوس. الألبوم من إنتاج شركة روتانا للصوتيات والمرئيات.

وكانت أصالة قد أصدرت مؤخراً ألبومها الغنائي المصري "لحقت نفسي " قبل شهور، كما أطلقت "سبب فرحتي " مع أحمد سعد إحتفالاً بعيد الحب قبل شهور.
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