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فنون ومشاهير

بالفيديو: شيرين عبد الوهاب تصل الكويت متنكرةً

Lebanon 24
03-05-2024 | 04:47
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رصدت عدسات كاميرات الباباراتزي وصول النجمة شيرين عبد الوهاب "متحفية" إلى مطار الكويت الدولي، حيث تحيي حفلاً غنائياً مساء اليوم (الجمعة) ضمن فعاليات "مهرجان ليلة العمر"، بالإضافة إلى حفلة غداً (السبت) في "أرينا الكويت"، بعد تأجيل من شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي بسبب أحداث غزّة.
وظهرت عبد الوهاب في لقطات مصوّرة واضعة وشاحاً فوق رأسها وواضعة كمامة على وجهها، في هيئة تنكرية جعلت التعرّف إليها صعباً من دون تدقيق.
وتشارك المطربة المصرية في المهرجان إلى جانب مواطنيها الفنانين تامر عاشور وبهاء سلطان والفنان السعودي عايض.
ومن المنتظر أن تقدّم شيرين خلال الحفل عدداً من أشهر أغانيها، ومنها: "حبّه جنة"، "الوتر الحساس"، "كلام عينيه"، "أنا في الغرام"، "عين ونني"، "أنا كتير"، "مشاعر"، "كلها غيرانه"، "كده يا قلبي" و"على بالي"، و"بحبك إنت".
والجدير بالذكر أن أحدث أعمال شيرين هي أغنية "الدهب"، من كلمات تامر حسين، وألحان مدين، وتوزيع توما.
 
 
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