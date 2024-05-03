بعد زواج دام 14 شهرا... فنانة تنفصل عن زوجها

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أفادت مجلة "بيبول" الأميركية بأن المغنية الأميركية بريتني سبيرز توصلت وطليقها الإيراني الأصل سام أصغري إلى تسوية للطلاق.ويأتي القرار بعد تسعة أشهر من انفصالهما عقب 14 شهرا من الزواج، وتقدم أصغري بطلب الطلاق.ووفقا للوثائق التي حصلت عليها المجلة، أيد الزوجان السابقان شروط اتفاق ما قبل الزواج، وتنتظر الأوراق الآن توقيع القاضي لوضع اللمسات الأخيرة على الانفصال.وقال مصدر للمجلة: "كان الطلاق وديا ولم يتم الطعن في اتفاق ما قبل الزواج. تواصل بريتني استعراض حريتها وتمضي قدما".وأوضح المصدر أيضا أنه على الرغم من التقارير السابقة، فإن سبيرز لا تدفع إيجار سكن أصغري، نافيا أن تكون تعاني من ضائقة مالية، واصفا هذه التقارير بأنها "كاذبة". (روسيا اليوم)