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فنون ومشاهير

سيرين عبد النور تعلّق على قضية جورج مبيض.. وتوجه رسالة هامة للأهالي

Lebanon 24
03-05-2024 | 11:30
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علقت الفنانة سيرين عبد النور، على توقيف التيكتوكر جورج مبيض بتهمة اغتصاب الأطفال، في تغريدة على حسابها عبر منصة اكس، قالت فيها: "كل أم وأب لازم يعلموا اولادهم ما يوثقوا بالغريب".

وتابعت: "ضروري يراقبوا مع مين عم يتواصلوا، اعطوا حرية لاولادكم بس مع معرفة.. اوقات الاهل بيعتقدوا انو اولادهم صغار على هيك مواضيع وبينسوا انو الصغار هني الهدف الاساسي للمغتصب"، مضيفة: "التوعية اساسية بالعائلة والاهم علموهم يكون عنهن الجرأة يخبروكن شو عم بصير معهم من الاول وما يخافوا".

وختمت كلامها بالقول: "اما ابن الحرام جورج مبيض وعصابته لبلا ضمير، لازم يتحاكموا بأشد العقوبات ويكون عبرة لغيروا".

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