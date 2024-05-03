سيرين عبد النور تعلّق على قضية جورج مبيض.. وتوجه رسالة هامة للأهالي

علقت الفنانة سيرين عبد النور، على توقيف التيكتوكر جورج مبيض بتهمة اغتصاب الأطفال، في تغريدة على حسابها عبر منصة اكس، قالت فيها: "كل أم وأب لازم يعلموا اولادهم ما يوثقوا بالغريب".

وتابعت: "ضروري يراقبوا مع مين عم يتواصلوا، اعطوا حرية لاولادكم بس مع معرفة.. اوقات الاهل بيعتقدوا انو اولادهم صغار على هيك مواضيع وبينسوا انو الصغار هني الهدف الاساسي للمغتصب"، مضيفة: "التوعية اساسية بالعائلة والاهم علموهم يكون عنهن الجرأة يخبروكن شو عم بصير معهم من الاول وما يخافوا".

وختمت كلامها بالقول: "اما ابن الحرام جورج مبيض وعصابته لبلا ضمير، لازم يتحاكموا بأشد العقوبات ويكون عبرة لغيروا".