هيفاء وهبي تتصدّر الترند.. إطلالتها ملوكيّة وحضورها من ذهب (فيديو)

شاركت النجمة هيفاء وهبي تفاصيل وصولها إلى مملكة البحرين، فنشرت مجموعة صورٍ وفيديوهات عبر خاصيّة القصص القصيرة على انستغرام توثّق وصولها إلى المنامة بالإضافة إلى البروفات مع الفرقة الموسيقية.

وأحيت الديفا هيفاء وهبي حفلاً غنائياً ناجحاً ومكتمل العدد في البحرين، فتداول روّاد الإنترنت مقتطفات من الحفل أظهرت تفاعل الحضور معها على مجموعة من أشهر أغنياتها مثل واحشني، مش قادرة استنى، قلبي حب، ماخدتش بالي، واوا، وصلتلها، وغيرها.

ودشّن محبّو الفنانة هيفاء وهبي هاشتاغ "هيفاء وهبي في البحرين"، وتصدّر الترند عبر منصّة X في معظم الدول العربيّة، كما أعرب الكثيرون عن إعجابهم بإطلالتها باللون الذهبي، فنشروا عبارات مثل "إطلالة ملوكيّة" و"حضور من ذهب".

يُذكر أن منظّم حفل هيفاء وهبي في البحرين كان قد كشف أنّه "ما إن تمّ الإعلان عن الحفل حتى نفذت التذاكر خلال ساعات معدودة، وهذا يدلّ على مدى حبّ واستياق الجمهور البحريني لهيفاء". ( lbc)