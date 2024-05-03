أول تعليق من أشرف عبد الباقي على تصريحات أحمد السقا

في ردّه الأول على تصريحات الفنان أحمد السقا عنه، بعد حديثه عن مشاركتهما معاً في مسلسل "جولة أخيرة"، أشار الفنان أشرف عبد الباقي إلى أنه عندما جاءته فرصة المشاركه مع السقا لم يتردّد، ووافق على الفور.

وقال عبد الباقي: "أحمد حبيبي وسعدت جداً بالعمل معه في المسلسل، وقد تعاونا معاً من قبل، ومهما قلت عنه في الجدعنة لن يكفي، وعندما جاءتني فرصة أن أكون معه في "جولة أخيرة" نفذتها على الفور".

وأضاف: "هو إنسان جميل ومؤثر في مَن حوله، ومسلسل "العتاولة" الذي قدّمه في رمضان جميل جداً وأقول له بالتوفيق يا سقا، وربنا يكرمك دائماً يارب".

( لها)