من كندا.. شروق تطلّ وتكشف المستور!

نشرت شروق زوجة دكتور فود عبر خاصية الستوري صورة لها من كندا، لتؤكد بذلك الأخبار التي كانت قد تناقلها رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول سفرها رفقة ابنها حنا إلى كندا.

ورغم ذلك، ما زالت المعلومات تتضارب حول مصير علاقتها بزوجها دكتور فود بعد انتشار فيديو لها تعلن طلاقها منه.

ووسط هذا التضارب في الإشاعات عن حياة هذا الثنائي المثير للجدل، أعلنت شروق أنها ستطل في بث مباشر عند الساعة التاسعة بتوقيت كندا لترد على أسئلة جميع المتابعين ولتكشف ما هو مستور.

تزامنًا، وفي الوقت الذي تتوالى فيه فضائح التكتوكرز في لبنان، تداولت صفحات إخبارية معلومات حول تهريب دكتور فود كمية من المخدرات داخل مغلفات البسكويت التابعة لعلامته التجارية، ليطل نافيًا الخبر. إلا أن وثيقة نشرها الموقع نفسه أكدت هذا الخبر.