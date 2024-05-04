23
o
بيروت
24
o
طرابلس
23
o
صور
24
o
جبيل
23
o
صيدا
24
o
جونية
20
o
النبطية
19
o
زحلة
18
o
بعلبك
24
o
بشري
23
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
سطو مسلح وقنبلة.. مشهد هوليوودي تعرّض له فنان عربي شهير في أميركا
Lebanon 24
04-05-2024
|
00:28
A-
A+
photos
0
A+
A-
تعرّض الفنان المصري عمر كمال لموقف غريب في الولايات المتحدة وكأنه مشهد من أفلام هوليوود.
في تصريحات متلفزة، وأثناء حديثه حول جولته الغنائية الأخيرة مع زميله حسن شاكوش في الولايات المتحدة ، تحدث عمر كمال عن موقف مرعب حدث له هناك، حيث نصحه المترجم المصاحب له في الجولة بفتح حساب له في أحد البنوك الأميركية، وشجعه أن الأمر لن يتطلب منه أكثر من إيداع مبلغ ألف دولار أميركي.
Advertisement
ويقول عمر كمال إنه ذهب إلى البنك وانتظر دوره، ليتفاجأ بأحد الأشخاص يحمل صندوقا يشبه صناديق حفظ الطعام، ويهدد أحد العاملين في شباك البنك، إما ان يملأ الصندوق بالنقود فورا، أو يفجر البنك بقنبلة.
وبطريقة تعكس مدى بساطة المغني المصري، يقول إنه لم يفهم ما يحدث، لأنه لا يتقن اللغة الإنكليزية، ويضيف: "تصورت الرجل يعاني من مشكلة عادية مع البنك، ولم أتخيل أنه سطو مسلح كما في الأفلام".
وذكر عمر كمال أن المترجم المصاحب له نصحه بصوت منخفض أن يزحف خارجا من البنك هرباً من الانفجار بسبب احتمال انفجار القنبلة وهنا أدرك صعوبة الموقف الذي يعيشه، في مشهد هوليوودي بامتياز.
وأكد كمال أن الموقف تطور، وجاءت الشرطة إلى مقر البنك للقبض على اللص، والذي اتضح أنه يعاني مشكلات نفسية، واستمر هذا الموقف المرعب أكثر من 4 ساعات داخل البنك.
وفي نهاية هذه القصة، علق عمر كمال بأنه أدرك ضرورة أن يتعلم اللغة الإنكليزية، كما تراجع عن فكرة فتح الحساب هناك تماماً قائلا: "الحمد لله، الفلوس كان ممكن تفقد".(العربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
معلومات مهمّة عن الدولار... قد لا يعرفها الكثيرون
Lebanon 24
معلومات مهمّة عن الدولار... قد لا يعرفها الكثيرون
07:00 | 2024-05-03
03/05/2024 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد زواج دام 14 شهرا... فنانة تنفصل عن زوجها
Lebanon 24
بعد زواج دام 14 شهرا... فنانة تنفصل عن زوجها
06:50 | 2024-05-03
03/05/2024 06:50:51
Lebanon 24
Lebanon 24
العثور على جثة طبيب مشهور داخل منزله... ماذا كشفت التحقيقات الأوليّة عن وفاته؟
Lebanon 24
العثور على جثة طبيب مشهور داخل منزله... ماذا كشفت التحقيقات الأوليّة عن وفاته؟
05:19 | 2024-05-03
03/05/2024 05:19:49
Lebanon 24
Lebanon 24
منخفض جويّ سيضرب لبنان.. الأب إيلي خنيصر: أمطار غزيرة وعواصف رعديّة
Lebanon 24
منخفض جويّ سيضرب لبنان.. الأب إيلي خنيصر: أمطار غزيرة وعواصف رعديّة
06:42 | 2024-05-03
03/05/2024 06:42:24
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... إندلاع حريق قرب مجمّع "سيتي سنتر" في الحازمية
Lebanon 24
بالفيديو... إندلاع حريق قرب مجمّع "سيتي سنتر" في الحازمية
15:26 | 2024-05-03
03/05/2024 03:26:08
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
02:39 | 2024-05-04
لم تستطع إكمال الأغنية.. شيرين عبد الوهاب تنهار بالبكاء في الكويت شاهدوا الفيديو
01:56 | 2024-05-04
مايا دياب تُفاجئ الجمهور.. لم تعد شقراء! (صور)
00:43 | 2024-05-04
شعرها قصير وملامحها مختلفة.. شقيقة ميريام فارس حديث الجمهور تعرفوا إليها (صورة)
23:00 | 2024-05-03
أول تعليق من أشرف عبد الباقي على تصريحات أحمد السقا
15:50 | 2024-05-03
من كندا.. شروق تطلّ وتكشف المستور!
14:50 | 2024-05-03
بيروت تتحضّر.. حفل ضخم لمحمد رمضان: اليكم الموعد
فيديو
للمرة الثالثة.. صاحبة أغنية "أنا دانا" تدخل القفص الذهبي والعريس فنان شهير (فيديو)
Lebanon 24
للمرة الثالثة.. صاحبة أغنية "أنا دانا" تدخل القفص الذهبي والعريس فنان شهير (فيديو)
02:08 | 2024-05-02
04/05/2024 10:00:18
Lebanon 24
Lebanon 24
تُعرض مرات عديدة يوميا.. أغنية تمجّد "كيم" تُثير استياء الكوريين في الخفاء (فيديو)
Lebanon 24
تُعرض مرات عديدة يوميا.. أغنية تمجّد "كيم" تُثير استياء الكوريين في الخفاء (فيديو)
00:07 | 2024-04-30
04/05/2024 10:00:18
Lebanon 24
Lebanon 24
اكتشف عام 2015.. تلسكوب "جيمس ويب" يحقق بإشارة عن حياة في كوكب آخر (فيديو)
Lebanon 24
اكتشف عام 2015.. تلسكوب "جيمس ويب" يحقق بإشارة عن حياة في كوكب آخر (فيديو)
04:00 | 2024-04-29
04/05/2024 10:00:18
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24