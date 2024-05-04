سطو مسلح وقنبلة.. مشهد هوليوودي تعرّض له فنان عربي شهير في أميركا

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تعرّض الفنان المصري عمر كمال لموقف غريب في الولايات المتحدة وكأنه مشهد من أفلام هوليوود.في تصريحات متلفزة، وأثناء حديثه حول جولته الغنائية الأخيرة مع زميله حسن شاكوش في الولايات المتحدة ، تحدث عمر كمال عن موقف مرعب حدث له هناك، حيث نصحه المترجم المصاحب له في الجولة بفتح حساب له في أحد البنوك الأميركية، وشجعه أن الأمر لن يتطلب منه أكثر من إيداع مبلغ ألف دولار أميركي.ويقول عمر كمال إنه ذهب إلى البنك وانتظر دوره، ليتفاجأ بأحد الأشخاص يحمل صندوقا يشبه صناديق حفظ الطعام، ويهدد أحد العاملين في شباك البنك، إما ان يملأ الصندوق بالنقود فورا، أو يفجر البنك بقنبلة.وبطريقة تعكس مدى بساطة المغني المصري، يقول إنه لم يفهم ما يحدث، لأنه لا يتقن اللغة الإنكليزية، ويضيف: "تصورت الرجل يعاني من مشكلة عادية مع البنك، ولم أتخيل أنه سطو مسلح كما في الأفلام".وذكر عمر كمال أن المترجم المصاحب له نصحه بصوت منخفض أن يزحف خارجا من البنك هرباً من الانفجار بسبب احتمال انفجار القنبلة وهنا أدرك صعوبة الموقف الذي يعيشه، في مشهد هوليوودي بامتياز.وأكد كمال أن الموقف تطور، وجاءت الشرطة إلى مقر البنك للقبض على اللص، والذي اتضح أنه يعاني مشكلات نفسية، واستمر هذا الموقف المرعب أكثر من 4 ساعات داخل البنك.وفي نهاية هذه القصة، علق عمر كمال بأنه أدرك ضرورة أن يتعلم اللغة الإنكليزية، كما تراجع عن فكرة فتح الحساب هناك تماماً قائلا: "الحمد لله، الفلوس كان ممكن تفقد".(العربية)