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فنون ومشاهير

شعرها قصير وملامحها مختلفة.. شقيقة ميريام فارس حديث الجمهور تعرفوا إليها (صورة)

Lebanon 24
04-05-2024 | 00:43
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نشرت الفنانة ميريام فارس صورة عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.

وبدت ميريام في الصورة مع شقيقتها رولا التي هنأتها بعيد ميلادها، ولفت المتابعون ان رولا لا تشبه كثيرا شقيقتها فهي تعتمد الشعر القصير وملامح وجهها مختلفة.
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واحتفلت ميريام بعيد ميلادها الـ 41 في 3 أيار حيث نشرت صورة لها عبر حسابها على انستغرام وصورة أخرى مركبة بدت فيها وهي تحمل قطعة حلوى صغيرة مزينة بشمعة واحدة وكذلك شاركت مع متابعيها في صفحتها الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي رسماً لبرج الثور وأرفقته بتعليق: "أنا فتاة برج الثور يا عزيزي".

يُذكر ان رولا شقيقة ميريام هي مديرة أعمالها كما أطلقت مؤخرا كتابها الأول الذي يحمل اسم "حكي مش موزون" في معرض الكتاب في بيروت.


المصدر: رصد لبنان 24
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