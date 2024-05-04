لم تستطع إكمال الأغنية.. شيرين عبد الوهاب تنهار بالبكاء في الكويت شاهدوا الفيديو

قدمت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب حفلًا غنائيا في الكويت وسط حضور جماهيري كبير.



وبدأت شيرين حفلها بالترحيب بالجمهور الكويتي قائلة: "أنا سعيدة إني في وسطكوا النهاردة، وأنا النهاردة صوت الكويت، وبحس إن أنا صوت كل بلد بغنيلها، أنتوا بتحسسوا الفنان إنه صوتكوا فعلا وبيعبر عنكوا شكرا شكرا ليكم من كل قلبي."



وخلال تقديمها أغنية "كده" انهارت شيرين باكية على المسرح ولم تستطع إكمال الأغنية وتركت الميكروفون وسط تشجيع حار من الجمهور لها.

وقدمت شيرين في الحفل العديد من الأغاني التي يحبها الجمهور منها أغنية "مشاعر" والعديد من الأغاني الشهيرة لها وبعض الأغنيات التراثية.(لها)







