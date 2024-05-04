سقطت فجأة بين المعزين.. فنانة تنهار ويُغمى عليها في عزاء والدتها (فيديو)

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أقيم مؤخرا عزاء ، والدة الفنانة المصرية الشابة ريم أحمد، فات الراعي في مسجد الحامدية الشاذلية، حيث ظهرت وقد سيطرت عليها ملامح الحزن منذ بداية العزاء.وظهرت ريم وهي لا تستطيع منع دموها لتسقط فجأة بين المعزين وقد تعرضت لحالة إغماء مفاجئ نتيجة سوء حالتها الصحية متأثرة بوفاة والدتها.وتوافد العديد من أقارب وزملاء أحمد، على عزاء والدتها، وذلك من أجل تقديم واجب العزاء اللازم لها، ومواساتها في حزنها ومساندتها، كما حرص عدد من الفنانين على تقديم واجب العزاء ومواساة ريم في مصابها، ومنهم الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين، والفنانون لقاء سويدان وأيمن عزب وإيهاب فهمي، وغيرهم من الفنانين. (لها)