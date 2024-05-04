Advertisement

فنون ومشاهير

بعد نجاحها.. هل تُشارك باميلا الكيك الممثل السوري الشهير بهذا المسلسل الجديد؟

Lebanon 24
04-05-2024 | 09:45
A-
A+
Doc-P-1195427-638504379364834435.jpg
Doc-P-1195427-638504379364834435.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
في وقت سابق، أعلنت قنوات الأم بي سي عن البدء بالعمل على النسخة العربية من المسلسل التركي "ايزيل"، وبحسب المصادر فقد وقع الاختيار على الفنان باسل خياط لبطولة العمل.
فيما لم يتم بعد الكشف عن بقية الجمهور المشاركين في النسخة العربية من العمل، وبدأ الجمهور بالتساؤل عن هوية البطلة المتوقع أن تشارك خياط البطولة.
Advertisement

وقد انتشرت خلال الساعات الماضية، أنباء تفيد بانه تجري حاليًا مفاوضات مع الفنانة اللبنانية باميلا الكيك من أجل بطولة مسلسل "ايزيل" لتكون شريكة خياط في العمل.

وأشارت المصادر إلى أن باميلا قد تجسد دور عائشة في النسخة العربية، وحظي الخبر بتعليقات متضاربة ما بين الترحيب والرفض.

ويشار بأن المسلسل مقتبس من الرواية الفرنسية الشهيرة "الكونت دي مونت كريستو"، وعُرض المسلسل في تركيا خلال عام 2009 واستمرّ حتى عام 2011.
 
وكانت باميلا قد شاركت في مسلسل "كريستال" الذي حقق نجاحاً واسعاً إلى جانب محمود نصر وستيفاني عطالله. (البوابة)

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
12:42 | 2024-05-04
10:36 | 2024-05-04
08:15 | 2024-05-04
04:45 | 2024-05-04
03:39 | 2024-05-04
03:10 | 2024-05-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24