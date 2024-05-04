بعد نجاحها.. هل تُشارك باميلا الكيك الممثل السوري الشهير بهذا المسلسل الجديد؟

في وقت سابق، أعلنت قنوات الأم بي سي عن البدء بالعمل على النسخة العربية من المسلسل التركي "ايزيل"، وبحسب المصادر فقد وقع الاختيار على الفنان باسل خياط لبطولة العمل.



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وقد انتشرت خلال الساعات الماضية، أنباء تفيد بانه تجري حاليًا مفاوضات مع الفنانة اللبنانية باميلا الكيك من أجل بطولة مسلسل "ايزيل" لتكون شريكة خياط في العمل.



وأشارت المصادر إلى أن باميلا قد تجسد دور عائشة في النسخة العربية، وحظي الخبر بتعليقات متضاربة ما بين الترحيب والرفض.



ويشار بأن المسلسل مقتبس من الرواية الفرنسية الشهيرة "الكونت دي مونت كريستو"، وعُرض المسلسل في تركيا خلال عام 2009 واستمرّ حتى عام 2011. فيما لم يتم بعد الكشف عن بقية الجمهور المشاركين في النسخة العربية من العمل، وبدأ الجمهور بالتساؤل عن هوية البطلة المتوقع أن تشارك خياط البطولة.وقد انتشرت خلال الساعات الماضية، أنباء تفيد بانه تجري حاليًا مفاوضات مع الفنانة اللبنانية باميلا الكيك من أجل بطولة مسلسل "ايزيل" لتكون شريكة خياط في العمل.وأشارت المصادر إلى أن باميلا قد تجسد دور عائشة في النسخة العربية، وحظي الخبر بتعليقات متضاربة ما بين الترحيب والرفض.ويشار بأن المسلسل مقتبس من الرواية الفرنسية الشهيرة "الكونت دي مونت كريستو"، وعُرض المسلسل في تركيا خلال عام 2009 واستمرّ حتى عام 2011.

وكانت باميلا قد شاركت في مسلسل "كريستال" الذي حقق نجاحاً واسعاً إلى جانب محمود نصر وستيفاني عطالله. (البوابة)