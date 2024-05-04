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فنون ومشاهير

"أتعالج منذ سبع سنوات"... فنانة شهيرة تعلن مفاجأة حول لجوئها لطبيب نفسي

Lebanon 24
04-05-2024 | 14:06
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حلت الفنانة يسرا اللوزي بمصاحبة أبطال مسلسل "صلة رحم"، ضيوفًا على الإعلامي شريف عامر ببرنامجه "يحدث في مصر"، والمذاع عبر شاشة قناة Mbc مصر.
وفجرت يسرا اللوزي خلال الحوار، مفاجأة كبرى، حيث أعلنت عن لجوئها لطبيب نفسي على مدار سبع سنوات ماضية، موضحة أنها تعلمت من ترددها على الطبيبة المعالجة لها الكثير من الأمور التي أفادتها في المسلسل.
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وقالت اللوزي: "أتعالج نفسيا منذ سبع سنوات، وأتعامل مع طبيبة نفسية على مدار هذه السنوات، وتعلمت منها الكثير.
وكانت يسرا اللوزي قد شاركت في موسم رمضان الماضي، في مسلسل "صلة رحم"، وهو من بطولة إياد نصار، وضم العمل مجموعة كبيرة من الفنانين، أبرزهم: أسماء أبو اليزيد، محمد جمعة، سلوى محمد علي، عابد عناني، بتول الحداد، صفاء جلال.
وناقش مسلسل "صلة رحم" قضايا استئجار الأرحام، وتكون من 15 حلقة، وعرض في النصف الأول من شهر رمضان وحقق نجاحًا كبيرًا.
ودارت أحداثه في إطار درامي تشويقي، حول قضية تأجير الأرحام، من خلال قصة طبيب تخدير يدعى حسام والذي جسده إياد نصار، وزوجته ليلى والتي قدمتها يسرا اللوزي، وهو من إخراج تامر نادي. (لها)

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