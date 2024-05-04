تغريدة الشاعر بدر بن عبدالمحسن الأخيرة حديث الجمهور... هل تنبأ بموته؟

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حظيت التدوينة الأخيرة التي نشرها الشاعر والأمير السعودي، بدر بن عبد المحسن، عبر منصة "إكس" قبل الإعلان عن رحيله، اليوم السبت، تفاعلاً واسعًا بين الجمهور، مشيرين إلى أنه تنبأ بوفاته.وتحدث الشاعر عن الموت في كلماته الأخيرة، حيث كتب بتاريخ الـ30 من نيسان الماضي: "الناس ما همَّها ظروفكْ.. كود الذي يحزن لغمّكْ.. وإن شلت حملك على كتوفكْ.. بتموت ما احدٍ ترى يمّكْ".وقال العديد من المتابعين عبر منصة "إكس"، إن الشاعر الراحل بدا أنه كان يتنبأ بوفاته، حيث كتب أحد المعلقين: آخر تغريدة لـ #بدر_بن_عبدالمحسن..نشرها قبل 4 أيام.. إن صح خبر وفاته.. فكأنه تنبأ فيها بموته. وأضاف آخر: سبحان الله كإنوا كان يحس بقرب أجله، الله يرحمه ويغفر له ويسكنه الفردوس الأعلى.وتوفي الشاعر عن عمر يناهز 75 عاما، إثر وعكة صحية مر بها الآونة الأخيرة، وكان يتلقى العلاج في أحد المستشفيات في العاصمة الفرنسية باريس، حيث وافته المنية.في غضون ذلك، أصدر الديوان الملكي السعودي، بيانا بشأن وفاة الأمير الشاعر بدر بن عبدالمحسن، قال فيه: انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير / بدر بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز آل سعود خارج المملكة، وسيصلى عليه ـ إن شاء الله ـ يوم غد الأحد الموافق 26 / 10 / 1445هـ ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.وخيّم الحزن في الوسط الفني بعد الإعلان عن رحيل الأمير الشاعر بدر بن عبدالمحسن، ونعاه عدد كبير من الفنانين والشعراء في الوطن العربي، أبرزهم أحلام الشامسي، ونوال الكويتية، وحسين الجسمي، وعبادي الجوهر، وراشد الماجد، وأنغام، ونايف الرشيدي، ومحمد جبر الحربي، وغيرهم.ويعد الأمير السعودي بدر بن عبد المحسن أحد أبرز رواد الشعر الحديث في الجزيرة العربية، وله نصوص أدبية وغنائية جمعت بين الواقع السياسي والاجتماعي في المملكة، وبين الغزل، والفخر، والرثاء.وخلال مشواره الحافل، عُيّن الأمير السعودي بدر بن عبد المحسن في منصب رئيس الجمعية السعودية للثقافة والفنون، ورئيسا لتنظيم الشعر في المملكة.كما كرمته الهيئة العامة للترفيه في المملكة، حيث كان لها إسهام في تكريم بدر بن عبد المحسن، إذ خصصت لتكريمه ليلة غنائية بعنوان "ليلة الأمير بدر بن عبد المحسن: نصف قرن والبدر مكتمل"، وقد حاز خلال مشواره على عديد من الألقاب، منها "مهندس الكلمة"، و"أحد رواد الشعر الحديث".