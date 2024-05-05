تامر حسني يُشعل أجواء القاهرة.. وفنانة كانت مُفاجأة الحفل (فيديو)

أحيا الفنان تامر حسني حفلاً غنائياً شهد حضوراً كبيراً من جمهوره ومحبيه في مدينة "العين السخنة" بمصر ضمن حفلات موسم الربيع، وشهد الحفل أول مشاركة للفنانة أيتن عامر بحفلات نجم الجيل، بعد خوضها تجربة احتراف الغناء رسمياً.

وقدم الفنان تامر حسني خلال الحفل مجموعة كبيرة من أغانيه الشهيرة، والتي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير، كما أشعل الفنان حماس الجمهور بالحفل من خلال تقديمه أحدث أغانيه، والتي لاقت نجاحاً كبيراً خلال الفترة الأخيرة.

وكان قد شارك الفنان تامر حسني مع جمهوره ومتابعيه مجموعة صور للحفل من خلال حسابه الخاص بـ"إنستغرام"، وعلق عليها: "كانت حفلة فوق الروعة بجمهورها الجميل".

وجاءت مفاجأة الحفل من خلال مشاركة الفنانة أيتن عامر للفنان تامر حسني بالغناء في الحفل، حيث كانت قد صعدت للمسرح، وغنت معه أغنيته الشهيرة "عيونه دار"، واستقبلها الجمهور بسعادة وحفاوة شديدة.

وكان قد نشر المنتج حسام حسني مقطع فيديو للحفل عبر حسابه الخاص بـ"إنستغرام" والذي ظهرت فيه الفنانة أيتن عامر وهي تغني بجوار الفنان تامر حسني.(سيدتي)