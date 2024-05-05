ظهرت بوزن زائد.. روبي تشوّق جماهيرها لأغنيتها الجديدة (فيديو)

شوقت الفنانة المصرية، روبي، جمهورها لفيديو كليب أحدث أغنياتها "الليلة حلوة"، والتي ستطلقها قريبًا.



وكشفت صاحبة أغنية "ليه بيداري كدا" عن برومو الفيديو كليب عبر حسابها على "الفيسبوك"، حيث ظهرت فيه كفتاة مراهقة تستقل سيارة برفقة صديقاتها، ومن ثم يتوقفن في طريق جبلي محاط بالغابات.

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واعتمدت روبي في إطلالتها على تنورة قصيرة من الجينز الفاتح، وقميص وردي اللون، وبدا شعرها قصير جدًا مع تسريحة "موج البحر".

وارفقت الفنانة الفيديو بتعليق: "استنوا أغنيتي الجديدة الليلة حلوة قريبًا".

وظهرت روبي فى الفيديو بوزن زائد وهو ما لفت كثيرًا من متابعيها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستغرام. (فوشيا)