ما هي أفضل 50 أغنية عربية في القرن الـ21؟

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احتلت أغنية "تملي معاك" لعمرو دياب المركز الأول، في قائمة أفضل 50 أغنية، ثم جاءت في المركز الثاني أغنية نانسي عجرم" ياطبطب"، والمركز 3 جاء من نصيب أغنية "C'est la vie" للشاب خالد، وأغنية "حبيبي ده" لهشام عباس احتلت المركز 4، بينما احتلت أغنية "الله عليك ياسيدي" لإيهاب توفيق المركز 5، وجاء في المركز 6 فضل شاكر بأغنية "ياغايب". أعلنت مجلة "رولينغ ستون" الأمريكية عن قائمة أفضل 50 أغنية بوب عربية في القرن الـ21، وجاء الاختيار وفقاً لجودة الأغنية وشعبيتها وتأثيرها الثقافي، وقد شارك في اختيار الأغاني لجنة من الأكاديميين والصحفيين الموسيقيين ومحترفي صناعة الموسيقى والمؤرخين والفنانين، وضمت القائمة مفاجآت عدة، فما هي الأغاني التي وقع الاختيار عليها؟احتلت أغنية "تملي معاك" لعمرو دياب المركز الأول، في قائمة أفضل 50 أغنية، ثم جاءت في المركز الثاني أغنية نانسي عجرم" ياطبطب"، والمركز 3 جاء من نصيب أغنية "C'est la vie" للشاب خالد، وأغنية "حبيبي ده" لهشام عباس احتلت المركز 4، بينما احتلت أغنية "الله عليك ياسيدي" لإيهاب توفيق المركز 5، وجاء في المركز 6 فضل شاكر بأغنية "ياغايب".

واحتل راغب علامة المركز 7 بأغنية "نسيني الدنيا"، وجاءت أغنية "سيدي منصور" لصابر الرباعي في المركز 8، بينما أغنية "يوم ورا يوم" لسميرة سعيد جاءت في المركز 9، وأغنية "دمي فلسطيني" لمحمد عساف احتلت المركز 10، فيما كان المركز 11 من نصيب أغنية "صبري قليل" لشيرين عبد الوهاب".



واحتلت أغنية "3 دقات" لأبو المركز 12، وأغنية "بالبنط العريض" لحسين الجسمي المركز 13، فيما جاءت أغنية "أجمل إحساس" لإليسا في المركز 14، واحتلت روبي المركز 15 بأغنية "ليه بيداري كدا"، وجاءت أغنية "كل القصايد" لمروان خوري بالمركز 16.

وضمت القائمة أغنية "الليالي" لنوال الزغبي في المركز 17، وأغنية "مشكلني" لراشد الماجد في 18، وجاء حكيم في المركز 19 بأغنية "آه ياقلبي"، فيما احتل محمد رمضان المركز 20 بأغنية "رايحين نسهر"، وأغنية "الواوا" لهيفاء وهبي جاءت في المركز 21، أما مهرجان "بنت الجيران لعمرو كمال وحسن شاكوش فاحتل المركز 22، وأغنية "التنورة" لفارس كرم احتلت المركز الـ23، وجاء في المركز الـ24 وائل كفوري بأغنية "لو حبنا غلطة"، فيما فازت أغنية "البخت" لويجز" بالمركز الـ25.



أغنية"يا غالي" لفرقة جيتار احتلت المركز الـ26، وأغنية "ماس ولولي" للشاب خالد وديانا حداد احتلت المركز الـ27، وجاءت أغنية "في عشق البنات" لمحمد منير في المركز الـ28، بينما أغنية "هضل أحبك" لعصام النجار احتلت المركز الـ29، ومهرجان "العب يلا" لأوكا وأورتيجا المركز الـ30، وأغنية "منايا" لمصطفى قمر جاءت في المركز الـ31، وفاز زهير البهاوي بالمركز الـ32 بأغنية "Décapotable"، أما أغنية "شو حلو" لزياد برجي فجاءت في المركز الـ33، وجاء كاظم الساهر في المركز الـ34 بأغنية "هل عندك شك"، وأغنية "وليد من الشكرية" لإيمان الشريف في المركز الـ35.

وجاءت أغنية "يا ليلي" لبلطي وحمادة في المركز الـ36، وأغنية "واحشني إيه" لميريام فارس في المركز الـ37، واحتل محمد حماقي المركز الـ38 بأغنية "مابلاش"، وناصيف زيتون احتل المركز الـ39 بأغنية "مش عم تظبط معي"، وأغنية "خليني شوفك" لنجوي كرم في المركز الـ40، أما أغنية "تناديك" لماجد المهندس فجاءت بالمركز الـ41، وأصالة نصري احتلت المركز الـ42 بأغنية "ذاك الغبي"، وبابيلون احتل المركز الـ43 بأغنية "زينة"، واحتل تامر حسني المركز الـ44 بأغنية "ناسيني ليه"، وفازت أغنية "انتهي" لبلقيس فتحي بالمركز الـ45، وأغنية "سر الحياة" لأصيل هميم احتلت المركز الـ46، وجورج وسوف جاء في المركز الـ47 بأغنية "بيحسدوني"، بينما احتل الغراندي طوطو المركز الـ48 بأغنية "مغاير"، بينما فاز أحمد سعد بالمركز الـ49 بأغنية "إيه اليوم الحلو دا"، وكان المركز الأخير من نصيب عبد المجيد عبد الله بأغنية "من مثلك". (سيدتي)