فنان يُفجّر مفاجأة: "خنت زوجتي"

Advertisement

فجر الممثل المصري كريم فهمي مفاجآت مدوية عن حياته الشخصية، معترفا أنه عاش تجربة "المساكنة" من دون زواج ولديه تساؤلات حول الدين في حين أنه لم يفكر مطلقا في الإلحاد.وتطرق فهمي خلال مقابلة، عن علاقته بزوجته قائلا: "أنا وشريكة حياتي بمثابة قصة كفاح، وقفت إلى جانبي بكل ما أوتيت من قوة، عندما تخرجت طلبت يدها من والدها ولم أكن أملك أي أموال، ولم أكن أمتلك حتى شقة".وأضاف: "رغم كل هذا الحب ضبطتني وأنا أخونها". (العربية)