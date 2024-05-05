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فنون ومشاهير

بعد توقيف اعماله.. محمد عبدو يعلن اصابته بالسرطان

Lebanon 24
05-05-2024 | 13:29
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كشف "فنان العرب" المطرب السعودي الشهير محمد عبده، عن إصابته بمرض السرطان، وذلك في رسالة صوتية سجلها مع الراحل الأمير الشاعر بدر بن عبدالمحسن قبل وفاته.

وأوضح الفنان الشهير في رسالته التي تسببت في صدمة كبيرة لدى محبيه، أنه يتلقى حالياً العلاج الكيماوي في أحد المستشفيات الفرنسية.
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