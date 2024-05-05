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فنون ومشاهير

بسبب بكائها.. شيرين عبد الوهاب تتعرض للهجوم

Lebanon 24
05-05-2024 | 16:00
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يبدو ان أداء الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب في حفلها في الكويت لم يحظَ بإعجاب البعض.
اذ قام مستخدمون على منصة "إكس"، بإطلاق هاشتاغ "شيرين اعتزلي"، اتهموها فيه بـ"الاستهتار" تجاه جمهورها، مؤكدين عدم بذلها جهدًا كافيًا في التدريب مع الفرقة الموسيقية، ولم تهتم بمظهرها الخارجي، مما أدى إلى وصف أدائها بأنه "نشاز".
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من جهة اخرى، اعرب البعض عن قلقهم بشأن حالتها النفسية بعد انفصالها عن طليقها الفنان حسام حبيب، حيث بكت خلال أداء بعض أغانيها العاطفية، وتعثرت خلال أداء أغنية "كدة يا قلبي"، لكنها عادت وأكملت العرض.
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