بعد اعلان اصابته بالسرطان.. رسالة من نانسي عجرم

وجّهت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم رسالة للفنان السعودي محمد عبده بعد الكشف عن اصابته بمرض السرطان، اذ كتبت على حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي: "شو كنت بتمنى يكون الخبر مش صحيح! سلامة قلبك من كل شرّ انشالله كل الصحة والعافية والقوة لفنان العرب اللي بحبه كتير".

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