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فنون ومشاهير
بعد اعلان اصابته بالسرطان.. رسالة من نانسي عجرم
Lebanon 24
05-05-2024
|
23:00
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وجّهت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم رسالة للفنان السعودي محمد عبده بعد الكشف عن اصابته بمرض السرطان، اذ كتبت على حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي: "شو كنت بتمنى يكون الخبر مش صحيح! سلامة قلبك من كل شرّ انشالله كل الصحة والعافية والقوة لفنان العرب اللي بحبه كتير".
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