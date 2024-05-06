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فنون ومشاهير

بعد إعلان إصابته بالمرض الخبيث.. محمد عبده يكشف نوع السرطان المُصاب به (فيديو)

Lebanon 24
06-05-2024 | 00:05
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كشف الفنان السعودي محمد عبده نوع المرض الخبيث الذي ألمّ به، لافتاً إلى أنه يأخذ حقنة كل ثلاثة أشهر ، وقد تحسنت حالته عن السابق.

فقد طمأن فنان العرب في تسجيل صوتي محبيه أنه في حالة صحية جيدة، مشيراً إلى أن رسالته إلى الأمير الراحل الشاعر بدر بن عبد المحسن قبل وفاته كانت مواساة.

سرطان البروستاتا
وأضاف محمد عبده لقناة "روتانا موسيقى" تفاصيل حالته الصحية، كاشفاً أنه كان مصاباً بسرطان في البروستاتا، مبيناً أن الأعراض الجانبية للإشعاع أخف بكثير من العمليات الأخرى، وأنه يأخذ حقنة كل 3 أشهر، وبعد ذلك يومين يأخذ الكورس الثاني.

كما تابع قائلاً: "أجريت فحوصات ونتيجتها هذه المرة الحمد لله طيبة، وإنزيم السرطان بينزل الحمد لله كثيرا، وأبشركم الحمد لله أنا بصحة طيبة، وهذا عارض من الله سبحانه وتعالى، ودعاؤكم عامل من عوامل الشفاء".
 
 
 
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وكان الفنان الشهير كشف عبر برنامج "تفاعلكم" أنه بدأ بتلقي أولى جلسات العلاج بـ"الكيماوي" في العاصمة الفرنسية باريس

وأضاف أنه بات يخضع للجرعات من أجل استكمال متطلبات العلاج، مطمئناً محبيه بأنه "بخير".

كما قال صاحب "مذهلة"، إنه سينهي بعد يومين 3 أشهر من رحلة العلاج لينتقل إلى المرحلة الثانية، مؤكداً أن الفحوصات المبدئية تشير إلى تحسن أفضل.

وفاة الأمير الشاعر
جاء هذا الإعلان متزامناً مع وفاة الأمير الشاعر بدر بن عبد المحسن، فبينما لم تتجاوز الذاكرة الجمعية السعودية حالة الحزن على الراحل، استقبلت نبأ مرض فنان العرب.

يذكر أن محمد عبده المغني والملحن السعودي الشهير، وُلِدَ في محافظة الدرب في منطقة جازان جنوب السعودية.

ويُعتبر من أشهر الفنانين على مستوى الوطن العربي الذين عاصروا الجيل القديم والحديث.

كما أنه معروف بلقب "فنان العرب" ويحظى باحترام كبير في الساحة الفنية.(العربية)

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