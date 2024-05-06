فارق الحياة وبجانبه ابنه.. وفاة نجم فيلم "تيتانيك" وعائلته تنعاه بحزن

توفي الممثل البريطاني الشهير، برنارد هيل الذي اشتهر بأدواره الرائعة في عالم السينما، ومن أبرزها دوره في فيلم "تيتانيك".

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واكدت عائلته التي أعلنت الخبر في بيان مؤثر أن هيل توفي في الساعات الأولى من صباح اليوم، وهو في سن السابعة والستين، بعد مسيرة فنية حافلة بالإنجازات والتألق.وفي تصريح لوكيل أعماله، لو كولسون، تم تأكيد الخبر الأليم دون الكشف عن سبب الوفاة. وأوضح كولسون أن هيل فارق الحياة وبجانبه ابنه جابريال، في لحظة تاريخية حزينة لمحبيه وعشاق السينما. (الجديد)