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فنون ومشاهير

تراجع عن قرار اعتزاله بشكل مُفاجئ.. فنان لبناني يعود إلى الساحة الفنية من جديد (فيديو)

Lebanon 24
06-05-2024 | 13:56
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بعد غياب، تراجع الفنان اللبناني يوري مرقدي عن قراره باعتزال الغناء، وأطلق نسخة جديدة من أغنيته الشهيرة "أنا عربي".

وتمثل "أنا عربي" العودة المنتظرة للنجم اللبناني إلى الساحة الغنائية التي شهدت غيابه لأكثر من تسع سنوات منذ آخر ألبوماته، ومن المنتظر أن يقدم خلالها مرقدي انطلاقة فنية جديدة ومختلفة تماما عن أعماله السابقة، مع تغيير جذري في الأسلوب الموسيقي.
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وتعيد الأغنية إحياء لذكريات أكثر أغنيات يوري مرقدي نجاحا "عربي أنا" والتي أطلقت شهرته نحو مصاف العالمية، وظهرت للنور منذ 23 عاما، ليقرر إحياء أمجادها مجددًا، ولكن بأغنية مختلفة تماما حتى وإن كانت متشابهة في الاسم، لكنها تحمل طابعا فكريا وموسيقيا ستكون مفاجئة للجمهور. (فوشيا)
 

المصدر: فوشيا
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