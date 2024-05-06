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فنون ومشاهير

بعد الشائعات التي طالتهما.. مفاجأة تخصّ ماغي بو غصن ونور الغندور

Lebanon 24
06-05-2024 | 15:06
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اجتمعت النجمات ماغي بوغصن ونور الغندور ولجين عمران رفقة العديد من الممثلات والشهيرات العربيات في حفل افتتاح مستشفى "Elyzee"، والذي يمثل نقلة نوعية في مجال الطب التجميلي في أبوظبي. 

ووعدت ماغي ونور خلال لقائهما على هامش الحفل الجمهور بمشاركتهما سويا في عمل فني خلال الفترة المقبلة.
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وحضر حفل الافتتاح، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة سفاري القابضة ومجموعة "Elyzee" للرعاية الصحية رجل الأعمال الشيخ صالح بن علي الصقري، وعدد من الشخصيات المهمة في المجال الطبي والصحي، وعدد من الفنانين والمشاهير في الوطن العربي أبرزهم ماغي بوغصن، ولجين عمران، ونور الغندور، سوزان نجم الدين، والإعلامية نهى نبيل، مصممة الأزياء مشاعل البقمي، الممثلة والإعلامية رؤى الصبان، والفنانة شيخة آل بدر وغيرهم.(فوشيا)
المصدر: فوشيا
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