19
o
بيروت
19
o
طرابلس
17
o
صور
19
o
جبيل
18
o
صيدا
18
o
جونية
12
o
النبطية
11
o
زحلة
9
o
بعلبك
19
o
بشري
19
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
دهسه بسيارته.. فنان مصري يتسبب بمقتل شاب بعد سهرة زفاف
Lebanon 24
06-05-2024
|
16:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
تسبب مغني المهرجانات عصام صاصا، في مقتل شاب مصري، خلال الساعات الأولى من صباح الإثنين، بعد أن دهس بسيارته شخصًا على دائري منطقة المنيب في محافظة الجيزة عقب انتهائه من إحياء فرح في المنطقة.
وتحفظت الأجهزة الأمنية في الجيزة، على سيارة صاصا، ورُحِّل إلى سراي نيابة العمرانية، للتحقيق معه في الحادث بتهمة القتل الخطأ.
Advertisement
وأفادت التحريات أن صاصا فوجئ بمرور شاب في الطريق، فاصطدم به بسيارته، وتوقف حتى وصلت قوات الشرطة، ونقلت سيارة الإسعاف الشاب المصاب إلى المستشفى، إلا أنه فارق الحياة، وتبين من فحص متعلقاته أنه سائق في أواخر العقد الثالث من العمر.
وأمرت نيابة الطالبية والعمرانية في الجيزة، بعرض صاصا على مصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات له بعد اتهامه بقتل السائق، كما طلبت النيابة فحص سيارة صاصا من قبل خبير هندسي لبيان سلامة "الفرامل" من عدمها، ووضع تصور لكيفية وقوع الحادث.(فوشيا)
المصدر: فوشيا
Advertisement
الأكثر قراءة
ابتعدت عن الأضواء: هل تذكرون ملكة جمال لبنان السابقة نسرين نصر؟ شاهدوا كيف أصبحت بعد 28 سنة (صورة)
Lebanon 24
ابتعدت عن الأضواء: هل تذكرون ملكة جمال لبنان السابقة نسرين نصر؟ شاهدوا كيف أصبحت بعد 28 سنة (صورة)
04:56 | 2024-05-06
06/05/2024 04:56:34
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة تهزّ سد البوشرية.. رصاصة تقتل شاباً وسط الطريق!
Lebanon 24
جريمة تهزّ سد البوشرية.. رصاصة تقتل شاباً وسط الطريق!
06:40 | 2024-05-06
06/05/2024 06:40:33
Lebanon 24
Lebanon 24
هكذا ستكون أسعار الدخول إلى المسابح والمنتجعات هذا الصيف
Lebanon 24
هكذا ستكون أسعار الدخول إلى المسابح والمنتجعات هذا الصيف
02:15 | 2024-05-06
06/05/2024 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات جديدة عن جريمة "فندق الروشة".. إليكم آخر ما قيل بشأنها
Lebanon 24
معلومات جديدة عن جريمة "فندق الروشة".. إليكم آخر ما قيل بشأنها
12:01 | 2024-05-06
06/05/2024 12:01:12
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد اعلان اصابته بالسرطان.. رسالة من نانسي عجرم
Lebanon 24
بعد اعلان اصابته بالسرطان.. رسالة من نانسي عجرم
23:00 | 2024-05-05
05/05/2024 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
15:06 | 2024-05-06
بعد الشائعات التي طالتهما.. مفاجأة تخصّ ماغي بو غصن ونور الغندور
13:56 | 2024-05-06
تراجع عن قرار اعتزاله بشكل مُفاجئ.. فنان لبناني يعود إلى الساحة الفنية من جديد (فيديو)
12:12 | 2024-05-06
أعلن إفلاسه.. والد جيجي حديد غارق في الديون
09:18 | 2024-05-06
فستانها بتوقيع لبناني.. زفاف أسطوري للملياردير عمر كماني وزوجته عارضة الأزياء
08:22 | 2024-05-06
فارق الحياة وبجانبه ابنه.. وفاة نجم فيلم "تيتانيك" وعائلته تنعاه بحزن
04:56 | 2024-05-06
ابتعدت عن الأضواء: هل تذكرون ملكة جمال لبنان السابقة نسرين نصر؟ شاهدوا كيف أصبحت بعد 28 سنة (صورة)
فيديو
بالفيديو: اقتحم بسيارته حشدا من المحتجين المؤيدين لفلسطين ورش عليهم مادة كيميائية
Lebanon 24
بالفيديو: اقتحم بسيارته حشدا من المحتجين المؤيدين لفلسطين ورش عليهم مادة كيميائية
04:09 | 2024-05-04
07/05/2024 02:20:49
Lebanon 24
Lebanon 24
سقطت فجأة بين المعزين.. فنانة تنهار ويُغمى عليها في عزاء والدتها (فيديو)
Lebanon 24
سقطت فجأة بين المعزين.. فنانة تنهار ويُغمى عليها في عزاء والدتها (فيديو)
03:39 | 2024-05-04
07/05/2024 02:20:49
Lebanon 24
Lebanon 24
للمرة الثالثة.. صاحبة أغنية "أنا دانا" تدخل القفص الذهبي والعريس فنان شهير (فيديو)
Lebanon 24
للمرة الثالثة.. صاحبة أغنية "أنا دانا" تدخل القفص الذهبي والعريس فنان شهير (فيديو)
02:08 | 2024-05-02
07/05/2024 02:20:49
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24