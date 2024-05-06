دهسه بسيارته.. فنان مصري يتسبب بمقتل شاب بعد سهرة زفاف

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تسبب مغني المهرجانات عصام صاصا، في مقتل شاب مصري، خلال الساعات الأولى من صباح الإثنين، بعد أن دهس بسيارته شخصًا على دائري منطقة المنيب في محافظة الجيزة عقب انتهائه من إحياء فرح في المنطقة.وتحفظت الأجهزة الأمنية في الجيزة، على سيارة صاصا، ورُحِّل إلى سراي نيابة العمرانية، للتحقيق معه في الحادث بتهمة القتل الخطأ.وأفادت التحريات أن صاصا فوجئ بمرور شاب في الطريق، فاصطدم به بسيارته، وتوقف حتى وصلت قوات الشرطة، ونقلت سيارة الإسعاف الشاب المصاب إلى المستشفى، إلا أنه فارق الحياة، وتبين من فحص متعلقاته أنه سائق في أواخر العقد الثالث من العمر.وأمرت نيابة الطالبية والعمرانية في الجيزة، بعرض صاصا على مصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات له بعد اتهامه بقتل السائق، كما طلبت النيابة فحص سيارة صاصا من قبل خبير هندسي لبيان سلامة "الفرامل" من عدمها، ووضع تصور لكيفية وقوع الحادث.(فوشيا)