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فنون ومشاهير

فخامة وتراث.. شاهدوا كيف بدا حفل زفاف ملكة جمال لبنان السابقة في لندن (صور)

Lebanon 24
06-05-2024 | 23:00
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في أجواء عائلية بسيطة في لندن، دخلت ملكة جمال لبنان السابقة مايا رعيدي القفص الذهبي وارتبطت رسمياً بالشاب فهمي كراغولا.
 
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وحرصت الشابة اللبنانية على مشاركة متابعيها عبر خاصية "الستوريز" الملحقة بحسابها في "إنستغرام" صوراً للتجهيزات والديكورات التي رافقت حفل زفافها الأول البسيط، الذي أقامته في المملكة المتحدة في مطعم فخم ذي طابع تراثي، بحيث زيّنت جدرانه التماثيل الضخمة، ورُصّع سقفه المذهل بنقوش من اللون الذهبي، مما عكس فخامة المكان.
 

ولمزيد من الفخامة، تم تجهيز المكان بطاولة ضخمة تزيّنها الورود البيضاء الكثيفة والشمعدانات الأنيقة وحولها كراسٍ من اللون الأخضر الزيتي، وقد توزّعت عليها الأطباق المزيّنة بتفاصيل دقيقة ولافتة للمعازيم.
 

وتألقت مايا رعيدي في حفل زفافها بفستان أنيق ذي تصميم بسيط حمل توقيع المصمّم العالمي جورج حبيقة.
 

ومن المنتظر أن تُقيم ملكة جمال لبنان السابقة حفل زفاف ثانياً ضخماً في أيلول المقبل في أثينا، يحضره الكثير من المشاهير. (لها) 
المصدر: لها
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