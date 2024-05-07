توقيف فنان... عُثِرَ بحوزته على مخدرات (صورة)

ألقت السلطات الأمنية في مصر القبض على مطرب المهرجانات مجدي شطة، وبحوزته كمية من المخدرات في منطقة المرج.



وتمّ العثور على مخدر "الآيس" بحوزة شطة، وأُحيل إلى قسم شرطة المرج تمهيدا لعرضه على النيابة العامة. (روسيا اليوم)

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