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فنون ومشاهير
توقيف فنان... عُثِرَ بحوزته على مخدرات (صورة)
Lebanon 24
07-05-2024
|
05:13
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ألقت السلطات الأمنية في مصر القبض على مطرب المهرجانات مجدي شطة، وبحوزته كمية من المخدرات في منطقة المرج.
وتمّ العثور على مخدر "الآيس" بحوزة شطة، وأُحيل إلى قسم شرطة المرج تمهيدا لعرضه على النيابة العامة. (روسيا اليوم)
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