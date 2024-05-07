فضيحة في عائلة ممثل معروف... إليكم التفاصيل في هذا الخبر

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أصبح ويستون، الابن الأكبر للممثل الأميركي نيكولاس كيج، مطلوباً للتحقيق بتهمة الاعتداء على والدته الممثلة كريستينا فولتون، وإلحاق الضرر الجسدي بها.واتهم ويستون كيج بالاعتداء على والدته كريستينا فولتون، بعد مشاجرة وقعت بينهما في منزلها.وعن أسباب المشاجرة، ذكرت مصادر لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن خلافاً لفظياً وقع بينهما، وتحوّل إلى شجار وصل إلى التطاول على والدته، ولكمها على وجهها، فحضرت حينها سيارة إسعاف لمعاينة فولتون.ونقلت الصحيفة عن المحققين أنّ ويستون رحل بحلول الوقت الذي وصلت فيه الشرطة إلى المنزل، لذلك لم تتمكن من استجوابه على الفور.