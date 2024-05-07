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فنون ومشاهير

فنانة شهيرة مع مسؤول عراقي رفيع.. فيديو يثير ضجة كبيرة

Lebanon 24
07-05-2024 | 11:30
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أثار مقطع فيديو للفنانة شذى حسون مع الناطق الإعلامي للقائد العام للقوات المسلحة يحيى رسول جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي.

 وفي التفاصيل، ظهرت شذى حسون في الفيديو المُتداول وهي تتكرّم من قبل يحيى رسول ويهديها درعاً عن الجيش العراقي.

 بدورها، خرجت شذى حسون عن صمتها وأوضحت أن الفيديو قديم وهدف نشره هو الإساءة لها.

 وكتبت شذى عبر حسابها الرسمي على منصّة X "توضيح! هذا الفيديو المتداول الآن وبطريقة بشعة هدفها التسقيط مرة ثانية مسجل قبل أكثر من سبع سنوات بعد غنائي للشرطة الاتحادية والتغني بشجاعتهم اغنية "هلا بحسك" الوطنية والتي اخذت صدى كبير بين الجماهير العراقية وهذا الفيديو هو لشكري على هذا العمل الوطني".

 
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