فنانة شهيرة مع مسؤول عراقي رفيع.. فيديو يثير ضجة كبيرة

أثار مقطع فيديو للفنانة شذى حسون مع الناطق الإعلامي للقائد العام للقوات المسلحة يحيى رسول جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي التفاصيل، ظهرت شذى حسون في الفيديو المُتداول وهي تتكرّم من قبل يحيى رسول ويهديها درعاً عن الجيش العراقي.
بدورها، خرجت شذى حسون عن صمتها وأوضحت أن الفيديو قديم وهدف نشره هو الإساءة لها.
وكتبت شذى عبر حسابها الرسمي على منصّة X "توضيح! هذا الفيديو المتداول الآن وبطريقة بشعة هدفها التسقيط مرة ثانية مسجل قبل أكثر من سبع سنوات بعد غنائي للشرطة الاتحادية والتغني بشجاعتهم اغنية "هلا بحسك" الوطنية والتي اخذت صدى كبير بين الجماهير العراقية وهذا الفيديو هو لشكري على هذا العمل الوطني".
توضيح !!!
هذا الفيديو المتداول الان و بطريقة بشعة هدفها التسقيط مرة ثانية مسجل قبل اكثر من سبع سنوات بعد غنائي للشرطة الاتحادية و التغني بشجاعتهم اغنية" هلا بحسك" الوطنية و التي اخذت صدى كبير بين الجماهير العراقية و هدا الفيديو هو لشكري على هذا العمل الوطني #هلا_بحسك pic.twitter.com/sTPFGpuqL0
— Shatha Hassoun شذى (@ShathaHassoun) May 5, 2024
توضيح !!!
هذا الفيديو المتداول الان و بطريقة بشعة هدفها التسقيط مرة ثانية مسجل قبل اكثر من سبع سنوات بعد غنائي للشرطة الاتحادية و التغني بشجاعتهم اغنية" هلا بحسك" الوطنية و التي اخذت صدى كبير بين الجماهير العراقية و هدا الفيديو هو لشكري على هذا العمل الوطني #هلا_بحسك pic.twitter.com/sTPFGpuqL0