غادة عبد الرازق تثير ضجة بجلسة تصوير جديدة

أثارت الفنانة غادة عبد الرازق الجدل من جديد بعد نشرها مجموعة صور من أحدث جلسة تصوير جديدة ظهرت فيها في الحمام بجوار البانيو بروب الاستحمام، وتطل من نافذة مبنى مرتفع، وتلقا عليها تعليقات من متابعيها ما بين الإعجاب وانتقاد ظهورها في جلية تصوير للمرة الثانية من داخل الحمام.

وكانت غادة عبد الرازق قد تحدثت عن اهتمامها بمظهرها وشكلها وجسمها خلال لقاء لها مع الإعلامية لميس الحديد في برنامج "كلمة أخيرة قائلة: "طول ما أنا عاوزه أمثل وأفضل نجمة، يبقى لازم أحافظ على شكلي وجسمي ولبسي، كي تظل الناس تحترمني وتراني في أحسن مكان".

وتابعت: "يوم أن آخذ قرار اعتزال الفن لأجلس في البيت، وقتها فقط إذا أردت أن يزيد وزني أو أهمل شعري ووجهي وأفعل ما أريده، لكن مادمت نجمة إذن فلابد أن أكون نجمة عند الناس بكل المواصفات والمقاييس الصحيحة".

وعن حياتها اليومية وخروجها للسوبر ماركت قالت: "لابد أن يكون شكلي حلو، صحيح أنني أكون من دون مكياج كامل، لكن لابد أن يكون شكلي مقبولاً، حتى إذا رآني الناس يحترمونني".

( لها)