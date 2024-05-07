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فنون ومشاهير

نسرين طافش متهمة بـ"التسول" في بث "تيك توك".. وهكذا ردت (فيديو)

Lebanon 24
07-05-2024 | 12:48
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أثارت الممثلة السورية نسرين طافش، حالة من الجدل بين متابعيها بعد ظهورها في بث مباشر عبر منصة "تيك توك"، تحدثت فيه عن مواضيع شتى من بينها أهمية إبعاد الأطفال عن مواقع التواصل.

وأكثر ما عرَّض نسرين للهجوم طلبها من جمهورها، إرسال أسد كهدية مقابل كشفها أخبارًا حصرية وكواليس أعمالها الفنية التي لم تكشفها مسبقًا، حيث تقول نسرين في الفيديو، الذي جرى تداوله على نطاق واسع: "رح قول لكم أخبار فنّية وكواليس مش حاكيتها قبل لا بـ"السوشيال ميديا" ولا بالإعلام، ناطرين الأسد، شكل الأسد مش جايي أو بالطريق، خلص ما رح قول".

وكتبت إحداهن منتقدة: "نسرين طافش كان فيها تكون من أهم نجمات جيلها عربياً، وليس سوريا فقط. لكن مشاكلها الشخصية والخسة الكبيرة اللي برأسها وصلوها لمحل مش حلو أبداً".

وبعد تعرض نسرين للهجوم والانتقادات، قررت الرد عبر منشور مطول شاركته عبر خاصية "الستوري" على "إنستغرام"، لفتت من خلاله إلى أنها خرجت في بث عبر "تيك توك" قبل عدة أيام، تخلله الكثير من النكات والمزاح مع جمهورها، حتى إن إحدى معجباتها مازحتها قائلة: "بعتولك حوت وين الأسد؟"، وشددت على أن التكبيس يزيد المشاهدات ووصول المستخدمين.

وختمت نسرين كلامها بالقول: "التكبيس والمزح طبعًا بيعمل جو لأنه برفع الريتش لأنه لازم نمزح نحن مو بدرس مواعظ". (الجديد)

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