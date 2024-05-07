رسالة غامضة وصورة جريئة من إليسا.. اليكم التفاصيل

أطلقت الفنانة اليسا ألبومها الجديد، بعد طول انتظار من جمهورها.

ونشرت اليسا في حسابها على موقع انتسغرام غلاف الألبوم وأرفقتها بالتالي: "لقد كان هذا الألبوم بمثابة عمل حب، وتغلب على تحديات لا حصر لها على طول الطريق."

وأضافت: "كل ما كنت أتمناه هو أن أشارككم فرحتي لنحتفل معًا! ان هذا الألبوم ليس نتيجة ابنكاري فقط. إنه ملك لكل روح سكبت قلبها فيه، لكل معجب انتظر بصبر. في النهاية، الأشياء الجيدة تأتي لأولئك الذين ينتظرون".

وختمت: "ألبومي الجديد متوفر لكم الآن على جميع المنصات الموسيقية". (lbc)