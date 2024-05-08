فنانة لبنانية تُفاجئ الجمهور وتعترف للمرة الأولى أنها عاشت المُساكنة.. شاهدوا ماذا قالت (فيديو)

حلّت الفنانة ألين لحود ضيفة مع الإعلامية رابعة الزيات على قناة LTV.



وفاجأت ألين الجمهور باعترافها خلال المقابلة انها عاشت المُساكنة بالرغم من انها متدينة.

واعتبرت ألين ان المُساكنة تجعل الشريك يتعرف ويحتك أكثر بالشخص الآخر وتُجنب المشاكل والطلاق في المستقبل.



يُذكر ان ألين شاركت عام 2014 في برنامج the voice الموسم الثالث في فرنسا، وهي ابنة الفنانة الراحلة سلوى القطريب والمنتج ناهي لحود.









