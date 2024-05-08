أصالة تحذف كل صورها مع زوجها.. هل وقع الخلاف بينهما؟

حذفت الفنانة أصالة، جميع صورها مع زوجها الشاعر العراقي فائق حسن، على حسابها بموقع إنستغرام، كما حذفت كل التغريدات الرومانسية المتبادلة بينهما عبر حسابها بموقع "اكس".

ولم توضح أصالة السبب، كمان أن حسن التزم الصمت علما أنه لا يزال ضمن قائمة المتابعين لحساب أصالة.