اشتهر بهذا المسلسل... وفاة ممثل بعد إصابته بمرض السرطان (صورة)

تُوفي الممثل البريطاني إيان غيلدر، الذي اشتهر بأدائه لدور كيفان لانستر في مسلسل "لعبة العروش"، عن عمر يناهز 74 عاماً، بعد خمسة أشهر من إصابته بسرطان القناة الصفراوية.



وقدم غيلدر في مشواره الذي استمر عقوداً شخصية ديكير في برنامج " تورشوود تشيلدرن أوف إيرث"، بالإضافة إلى شخصية تشارلز المحاضر الليبرالي في مسلسل " هيز دارك ماتيريلز" وشخصية ديلين في مسلسل " دكتور هو". (الامارات 24)

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