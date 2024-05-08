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فنون ومشاهير

بعد تداول أخبار عن إنفصالها عن زوجها... أصالة تخرج عن صمتها وتحسمها عبر هذه الصورة

Lebanon 24
08-05-2024 | 09:32
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نشرت الفنانة أصالة نصري عبر حسابها على "انستغرام" صورة برفقة زوجها فائق حسن وعلقت عليها بالقول: 
 
"يادنيتي يا حنون يا جوزي وأبي وحب عمري ونور حياتي الحمد لله على سلامتك الله يديمك عزّي وسيّدي ويديم علينا صحتك وجمالك وروحك يا أهلي وأصحابي ومتلّ نفسي عليّ لآخر نفس بحبك". 
 
وكانت أصالة حذفت  كل الصور التي تجمعها بزوجها، من صفحتها الرسمية على منصة "إنستغرام". واللافت في الموضوع أنها لم تلغ متابعة زوجها. ورجح البعض أن يكون الثنائي قد انفصل رسمياً. 
 
ويأتي ذلك تزامنا مع تردد اخبار عن تعرض حسن لأزمة صحية نقل على إثرها إلى المستشفى، لإجراء بعض الفحوصات الطبية.
 
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