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فنون ومشاهير

راغب علامة برسالة مؤثرة: الله سميع مجيب

Lebanon 24
08-05-2024 | 11:30
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عبر حسابه الرسمي على منصّة X، وجّه السوبر ستار رسالة مؤثرة لفنان العرب محمد عبده بعد أيام من إعلان إصابته بمرض السرطان.

 وفي التفاصيل، كتب الفنان اللبناني راغب علامة "الكبير والحبيب ابو نورة محمد عبده، أتمنى لك الشفاء العاجل والسلامة. أدعو الله أن يمنحك القوة والشفاء السريع. تفاءل بالخير واعلم أننا نطلب من الله سبحانه تعالى ان يشفيك وتعود الى اهلك واحبابك سالماً معافى بإذن الله. انه سميع مجيب". (lbc)

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