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فنون ومشاهير

بعد إخلاء سبيله في قضية المخدرات.. حجز فنان مصري على ذمة قضية أخرى

Lebanon 24
08-05-2024 | 13:40
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حجزت جهات التحقيق في مصر، مطرب المهرجانات مجدى شطة، لحين إنهاء إجراء المعارضات اللازمة في الأحكام القضائية الصادرة ضده في عدد من القضايا، وذلك عقب قرار إخلاء سبيله بضمان مالي على ذمة اتهامه بشراء مخدر الآيس في منطقة المرج.

وتعذر الأفراج عن مجدى شطة من قسم الشرطة، بعد أن قررت جهات التحقيق إخلاء سبيله على ذمة ضبطه بمنطقة المرج، وذلك عقب اكتشاف صدور أحكام قضائية ضده، وقررت جهات التحقيق عرض المتهم الاخر الذى تم ضبطه برفقة "شطة" على الطب الشرعي لبيان تعاطيه المواد المخدرة من عدمه.

وقال مصطفى عبد الحفيظ محامى مطرب المهرجانات مجدى شطة، إن موكله تعذر إخلاء سبيله من ديوان القسم بسبب صدور حكم نهائى ضده فى قضية تبديد.

 وأضاف فى تصريحات، أن القضية المحكوم عليه بالحبس عبارة عن قضية تبديد شقة سكنية استأجرها مجدى شطة فى الساحل  الشمالى أثناء إحياء حفل غنائى فى مارينا، مشيرا إلى أنه لن يخرج إلا فى حالة التصالح مع المجنى عليه، أما بالنسبة لقضية حيازة المخدرات فإنه تم إخلاء سبيله على ذمة القضية.

  ( اليوم السابع)

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